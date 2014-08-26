"Зенит" Тимощука и еще четыре команды вышли в основной турнир Лиги чемпионов

Завершились ответные матчи последнего этапа квалификации Лиги чемпионов - раунда плей-офф, в которых определились пять участников группового этапа.

Участниками самого престижного еврокубка стали "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия), в составе которого выступает игрок сборной Украины Анатолий Тимощук, БАТЭ (Борисов, Беларусь), "Порту" (Порту, Португалия), АПОЕЛ (Никосия, Кипр) и "Марибор" (Марибор, Словения).

Ответные матчи завершились с такими результатами: "Зенит" - "Стандард" (Бельгия) - 3:0, БАТЭ - "Слован" (Словакия) - 3:0, "Селтик" (Шотландия) - "Марибор" - 0:1, АПОЕЛ - "Ольборг" (Дания) - 4:0, "Порту" - "Лилль" (Франция) - 2:0.

Проигравшие команды будут выступать в основном турнире второго по значимости европейского клубного соревнования - Лиги Европы

Как сообщал УНИАН, единственным участником основного турнира Лиги чемпионов сезона 2014/15 от Украины станет донецкий "Шахтер".