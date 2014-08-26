Лига чемпионов, "Порту" - "Лилль": онлайн видео-трансляция

Это ответная игра раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Первый матч, состоявшийся неделю назад в Лилле, завершился победой португальского клуба со счетом 1:0. Единственный гол в той игре на 61-й минуте забил мексиканский легионер "Порту" Эктор Эррера.

"Порту" является одним из трех сильнейших клубов Португалии, наряду с лиссабонскими "Бенфикой" и "Спортингом". Команда - 27-кратный чемпион страны (последний раз в сезоне 2012/13) и 20-кратный обладатель национального кубка. Также команда является двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов (Лиги чемпионов) - в 1987 и 2004 годах. В сезоне 2013/14 команда заняла 3-е место в чемпионате Португалии и стартовала в Лиге чемпионов с заключительного этапа квалификации - раунда плей-офф.

В свою очередь, французский "Лилль" лишь трижды выигрывал чемпионат страны (последний раз в сезоне 2010/11), а в еврокубках титулов не завоевывал вообще. В минувшем сезоне чемпионата Франции команда также финишировала на 3-м месте и стартовала в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, где по сумме двух матчей обыграла швейцарский "Грассхопперс" - 2:0 и 1:1.

В матче, который пройдет во втором по величине городе Португалии (после столицы - Лиссабона), французов устроит победа с минимальным счетом (2:1, 3:2 и т.д.). В случае победы "Лилля" со счетом 1:0 будет назначено дополнительное время, а при необходимости - серия пенальти. В случае ничьей или повторной победы "Порту" в основной турнир Лиги чемпионов попадает португальский клуб.