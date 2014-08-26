УНИАН проведет онлайн видео-трансляцию матча Лиги чемпионов "Порту" - "Лилль"

Это будет ответная игра раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Первый матч, состоявшийся неделю назад в Лилле, завершился победой португальского клуба со счетом 1:0. Единственный гол в той игре на 61-й минуте забил мексиканский легионер "Порту" Эктор Эррера.

"Порту" является одним из трех сильнейших клубов Португалии, наряду с лиссабонскими "Бенфикой" и "Спортингом". Команда является 27-кратным чемпионом страны (последний раз в сезоне 2012/13) и 20-кратным обладателем национального Кубка. Также команда является двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов (Лиги чемпионов) - в 1987-м и 2004-м годах. В сезоне 2013/14 команда заняла 3-е место в чемпионате Португалии и стартовала в Лиге чемпионов с заключительного этапа квалификации - раунда плей-офф.

В свою очередь, французский "Лилль" имеет куда более скромную историю. Команда лишь трижды выигрывала чемпионат страны (последний раз в сезоне 2010/11), а в еврокубках титулов не завоевывала вообще. В минувшем сезоне чемпионата Франции команда также финишировала на 3-м месте и стартовала в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, где по сумме двух матчей обыграла швейцарский "Грассхопперс" - 2:0 и 1:1.

В матче, который сегодня состоится во втором по величине городе Португалии (после столицы - Лиссабона), французов устроит победа с минимальным счетом (2:1, 3:2 и т.д.) В случае победы "Лилля" со счетом 1:0 будет назначено дополнительное время, а при необходимости - серия пенальти. В случае ничьей или повторной победы "Порту" в основной турнир Лиги чемпионов попадает португальский клуб.

Игра "Порту" - "Лилль" начнется в 21.45 по киевскому времени.

УНИАН проведет онлайн видео-трансляцию матча.