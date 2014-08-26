Баскетбольный "Будівельник" проведет игры с российскими и литовскими клубами

Об этом заявил главный тренер команды Виталий Черний, сообщает пресс-служба "строителей".

В частности, Черний отметил: "В Киеве мы будем тренироваться до 1 сентября, после чего летим в Литву. Туда берем 10 игроков, и там уже будем ожидать приезда игроков сборной Украины (участников Чемпионата мира), и, возможно, легионеров. В Клайпеде планируем провести 5 игр. Так, 4-го сентября мы сыграем с «Нептунасом», 8-го с «Шауляем» и 14-го с российским «Нижним Новгородом» – об этом уже можно говорить с уверенностью. Также у нас будут товарищеские игры 6-го и 12-го числа, но по этим датам мы еще не окончательно определились с соперниками".

Говоря об участии чемпиона Украины в престижном международном турнире "Кубок Гарастаса", Черний отметил: "Матчи этого турнира мы будем играть в Паланге. «Будівельник» попал в группу с «Лиетувос Ритас» (Литва), «Вентспилсом» (Латвия) и «Химками» (Россия). Это значит, что как минимум три матча (16-18 сентября) мы там точно сыграем. Если пройдем в плей-офф, то проведем еще две игры – 20-21 числа".

Как сообщал УНИАН, киевский "Будівельник" является действующим чемпионом Украины по баскетболу. Также команда в сезоне 2013/14 дебютировала в самом престижном клубном еврокубковом соревновании - Евролиге - став первой из украинских команд, попавших в число участников этого соревнования.