Легкоатлет Малосилов завоевал «серебро» Юношеской Олимпиады

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В Нанкине юные представители различных легкоатлетических дисциплин из разных стран мира были распределены на команды и соревновались между собой в беге - смешанной эстафете 8х100.

Малосилов со своей командой финишировали вторыми с результатом - 1:41.39 и стали обладателями серебряных наград.

Таким образом, на данный момент в активе украинцев 27 наград, 8 из которых золотые, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.