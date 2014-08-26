Легкоатлет Малосилов завоевал «серебро» Юношеской Олимпиады
16:05, 26 августа 2014Спорт
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Украинский легкоатлет Александр Малосилов, который специализируется на тройных прыжках, получил серебряную медаль в смешанной эстафете II Юношеских Олимпийских игр.
Украинцы завоевали 27 наград в Нанкине / noc-ukr.org
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
В Нанкине юные представители различных легкоатлетических дисциплин из разных стран мира были распределены на команды и соревновались между собой в беге - смешанной эстафете 8х100.
Малосилов со своей командой финишировали вторыми с результатом - 1:41.39 и стали обладателями серебряных наград.
Таким образом, на данный момент в активе украинцев 27 наград, 8 из которых золотые, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей.
Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.
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