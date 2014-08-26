Украинские бадминтонисты проиграли в первом же круге Чемпионата мира

Украину на турнире представляли Дмитрий Завадский, Валерий Атращенков (мужская одиночка), Мария Улитина (женская одиночка), Наталия Войцех и Елизавета Жаркая (женская пара), сообщает пресс-служба Федерации бадминтона Харьковской области.

Выступление украинцев на Чемпионате мира открыла Мария Улитина из Днепропетровска (76-я в мировом рейтинге). В соперницы Марии досталась многократная чемпионка Болгарии Петя Недельчева (47-я). Улитина достаточно уверенно начала матч и лидировала по ходу партий, но в завершение обеих партий не смогла удержать преимущество - 21:23, 20:22.

В женской парной категории харьковчанка Елизавета Жаркая в паре с днепропетровской бадминтонисткой Наталией Войцех (95-ые) встречались с немецким дуэтом Джоанна Голишевски и Биргит Михельс (34-ые) и не смогли оказать серьезного сопротивления - 15:21, 12:21.

В мужской одиночной категории Валерий Атращенков (118-й) померялся силами со спортсменом из Шри-Ланки Динука Карунаратна (101-й). Матч прошел в напряженной борьбе и длился 52 минуты, где у украинца были реальные шансы на успех. Но, к сожалению, Атращенкову не удалось пройти во второй круг соревнований - 21:18, 17:21, 16:21.

Последним на корт вышел первый номер украинского рейтинга в мужской одиночной категории Дмитрий Завадский (48-й в мире), который противостоял россиянину Владимиру Малькову (44-й) и практически без борьбы проиграл со счетом 6:21, 13:21.

Чемпионат мира в Копенгагене продлится до 31 августа.