Украинский пятиборец Кузнецов стал чемпионом Юношеских Олимпийских игр

В соревнованиях смешанной эстафеты по современному пятиборью на II Юношеских Олимпийских играх в Нанкине украинец Антон Кузнецов в паре с представительницей Португалии Марией Мигуэйес Тейшейрой одержали победу.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины В сумме чемпионы Игр набрали 1204 очка. Второе место в этом виде программы заняли турецко-венесуэльский дуэт Ильке Озюксель - Беренгет Секуэйра, третье - итальянка Аврора Таньетти и кореец Жилунг Парк. Соревнования в миксте завершили программу пятиборья на Играх в Нанкине.

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