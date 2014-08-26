Обнародован состав молодежной сборной Украины по футболу на игры отбора к Евро-2015

Именно в этих матчах будет решаться судьба путевки в плей-офф соревнований, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Для подготовки к этим матчам Ковалец вызвал 24 футболиста. Следует отметить, что вызов в национальную сборную получили защитник «молодежки» Иван Ордец и нападающий Филипп Будковский. Вместо них в ряды «молодежки» вызваны Михаил Пыско и Сергей Вакуленко.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: вратари - Максим Коваль («Говерла», Ужгород), Никита Шевченко («Заря», Луганск), Артур Денчук («Металлист», Харьков); защитники - Антон Братков, Дмитрий Рыжук (оба - «Динамо», Киев), Александр Насонов («Металлург», Донецк), Евгений Неплях («Платаниас», Греция), Виталий Приндета («Волынь», Луцк), Владимир Костевич («Карпаты», Львов), Михаил Пыско («Заря», Луганск); полузащитники - Виталий Буяльский, Владислав Калитвинцев (оба - «Динамо», Киев), Александр Нойок («Металлург», Донецк), Сергей Болбат, Сергей Вакуленко (оба - «Шахтер», Донецк), Александр Караваев, Руслан Малиновский, Максим Малышев (все - «Заря», Луганск), Руслан Бабенко, Редван Мемешев (оба - «Волынь», Луцк), Владлен Юрченко («Байер», Германия); нападающие - Андрей Тотовицкий, Владислав Кулач (оба - «Ильичевец», Мариуполь), Дмитрий Юсов («Металлург», Запорожье).

Команда начнет сбор 1 сентября, когда все футболисты соберутся в Киеве. 3 сентября команда отправится в Черкассы, где и пройдут квалификационные матчи чемпионата Европы 2015 года.

Первый матч украинцы проведут 4 сентября против команды Швейцарии, одного из главных конкурентов сборной Украины в групповом турнире. Напомним, что первый матч между этими командами в Швейцарии закончился победой украинцев со счетом 2:1.

Заканчивать цикл наша сборная будет 8 сентября матчем с командой Лихтенштейна. Прошлый матч этих сборных состоялся три месяца назад на поле соперника, закончился победой «сине-желтых» со счетом 5:2.