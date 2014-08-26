Украинка Кремзер стала бронзовым призером юношеских Игр в Нанкине

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Во встрече за третье место наша спортсменка встретилась с соперницей из Египта Хабибой Исмаил, которой не оставила никаких шансов, положив ее на туше - 4:0.

После завершения соревнований Кремзер отметила: "Я ехала на Олимпийские игры не за бронзовой медалью, поэтому не очень довольна, ведь проиграла в полуфинале азербайджанке. Ничего, теперь буду знать над чем работать. У меня все только впереди, все только начинается".

Таким образом, на данный момент в активе сборной Украины 25 медалей - 7 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.