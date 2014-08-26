Команда MMCIS-racing досрочно стала чемпионом Украины по ралли

12:01, 26 августа 2014
Спорт
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Гоночный экипаж Александр Салюк – Евгений Червоненко победил на третьем этапе Чемпионата Украины по ралли в  День независимости.

Победа на черновицкой трассе  досрочно определила   чемпиона национального первенства по ралли  уже вне зависимости от  результатов двух последующих этапов; Александр Салюк и Евгений  Червоненко  уверенно победили на  сложнейшей трассе 3-го  этапа да еще и в условиях, близких к экстремальным.

 С погодой 24-го августа  не заладилось с самого утра. Ливневый дождь сплошным потоком  сопровождал практически все  восемь заездов. По словам гонщиков , особенно опасными были  крутые  спуски на горном серпантине. Дождевые потоки были настолько  сильными, что  на некоторых участках  приходилось скорее  не выезжать, а в прямом смысле выплывать в то время, когда   машина становилась фактически неуправляемой.  Поэтому доводилось  оптимально рассчитывать скорость и ехать, что называется, не в полную силу.  Для этого , по словам Евгения Червоненко и Александра Салюка, необходимо  особое мастерство, которое и помогло проехать трассу быстро и главное надежно. «Мы сталкивались с такой погодой много раз – и лед и снег – в этом и есть суть ралли, для ралли нет  плохой погоды, есть гонщики, которые не могут перестроить характер, но это уже  вопрос к  их профессионализму, “- прокомментировал  черновицкую гонку  Евгений Червоненко.

Финансовая компания  MMCIS стала Генеральным партнером украинской сборной по ралли, Экипаж уже второй раз выступает как команда MMCIS-racing . Впервые   гонщики выступили под таким брендом на этапе Трофея Европы в Турции, где  Александр Салюк и Евгений Червоненко  после двух этапов также лидируют в абсолютном зачете Трофея Европы.

24-го августа   в Украине старт оказался чемпионским - гонщики обогнали своих ближайших преследователей более чем на 2 минуты, выиграв все скоростные участки. Кроме того, гонка стала подготовкой к следующим этапам  европейского чемпионата.

Mitsubishi evolution польского ателье Stec-rally art .pl, на которой стартовали Салюк и Червоненко, уже в четвертый раз побеждает в национальном Чемпионате по ралли,  которому   звездный экипаж  только добавляет  престижа.

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