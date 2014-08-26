Команда MMCIS-racing досрочно стала чемпионом Украины по ралли

Победа на черновицкой трассе досрочно определила чемпиона национального первенства по ралли уже вне зависимости от результатов двух последующих этапов; Александр Салюк и Евгений Червоненко уверенно победили на сложнейшей трассе 3-го этапа да еще и в условиях, близких к экстремальным.

С погодой 24-го августа не заладилось с самого утра. Ливневый дождь сплошным потоком сопровождал практически все восемь заездов. По словам гонщиков , особенно опасными были крутые спуски на горном серпантине. Дождевые потоки были настолько сильными, что на некоторых участках приходилось скорее не выезжать, а в прямом смысле выплывать в то время, когда машина становилась фактически неуправляемой. Поэтому доводилось оптимально рассчитывать скорость и ехать, что называется, не в полную силу. Для этого , по словам Евгения Червоненко и Александра Салюка, необходимо особое мастерство, которое и помогло проехать трассу быстро и главное надежно. «Мы сталкивались с такой погодой много раз – и лед и снег – в этом и есть суть ралли, для ралли нет плохой погоды, есть гонщики, которые не могут перестроить характер, но это уже вопрос к их профессионализму, “- прокомментировал черновицкую гонку Евгений Червоненко.

Финансовая компания MMCIS стала Генеральным партнером украинской сборной по ралли, Экипаж уже второй раз выступает как команда MMCIS-racing . Впервые гонщики выступили под таким брендом на этапе Трофея Европы в Турции, где Александр Салюк и Евгений Червоненко после двух этапов также лидируют в абсолютном зачете Трофея Европы.

24-го августа в Украине старт оказался чемпионским - гонщики обогнали своих ближайших преследователей более чем на 2 минуты, выиграв все скоростные участки. Кроме того, гонка стала подготовкой к следующим этапам европейского чемпионата.

Mitsubishi evolution польского ателье Stec-rally art .pl, на которой стартовали Салюк и Червоненко, уже в четвертый раз побеждает в национальном Чемпионате по ралли, которому звездный экипаж только добавляет престижа.