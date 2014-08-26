Владимир Кличко получил травму перед боем с Пулевым еще в прошлую пятницу
12:23, 26 августа 2014Спорт
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимир Кличко получил травму левой руки еще в прошлую пятницу.
Владимир Кличко до последнего верил в возможность восстановления от травмы левой руки / klitschko-brothers.com
Об этом сообщает Sportbox.ru.
Травма надрыва сухожилия случилась в ходе тренировки во время сбора в австрийском Гоинге (Тироль) перед боем против обязательного претендента на титул IBF Кубрата Пулева.
Поначалу чемпион и его команда надеялись, что повреждение незначительно и не помешает украинцу выйти на ринг. Однако накануне главврач клиники Святого Йоганна Роберт Зиорпаес сообщил о том, что выступление невозможно и на четыре недели освободил спортсмена от тренировок.
Как сообщал УНИАН, в понедельник стало известно, что Владимир Кличко отменил свой бой с болгарином Кубратом Пулевым.
Бой Кличко-Пулев должен был состояться 6 сентября в немецком Гамбурге.
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