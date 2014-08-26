Владимир Кличко получил травму перед боем с Пулевым еще в прошлую пятницу

Об этом сообщает Sportbox.ru.

Травма надрыва сухожилия случилась в ходе тренировки во время сбора в австрийском Гоинге (Тироль) перед боем против обязательного претендента на титул IBF Кубрата Пулева.

Поначалу чемпион и его команда надеялись, что повреждение незначительно и не помешает украинцу выйти на ринг. Однако накануне главврач клиники Святого Йоганна Роберт Зиорпаес сообщил о том, что выступление невозможно и на четыре недели освободил спортсмена от тренировок.

Как сообщал УНИАН, в понедельник стало известно, что Владимир Кличко отменил свой бой с болгарином Кубратом Пулевым.

Бой Кличко-Пулев должен был состояться 6 сентября в немецком Гамбурге.