Ассоциация футбола Парагвая просит перенести матч Украина - Парагвай в Австрию

Об этом сообщается в официальном заявлении, размещенном пресс-службой АФП.

Причиной нежелания играть в столице Украины, по словам парагвайских футбольных чиновников, является нестабильная ситуация в Украине.

"Мы просили Федерацию футбола Украины перенести товарищеский матч между командами Украины и Парагвая, который должен был состояться 3 сентября, на нейтральное поле. Не получив ответ в установленный срок от ФФУ, мы сообщаем о том, что сборная Парагвая и ее делегация не поедет в Украину для проведения товарищеского матча в связи с военными действиями на территории принимающей стороны", - говорится в заявлении.

Тем не менее, АФП готова провести матч на нейтральном поле: "Наша сборная с 31 августа будет находиться в Австрии и сможет там провести товарищеский матч со сборной Украины 3 сентября, если это устроит ФФУ", - отметили в АФП.

Как сообщал УНИАН, товарищеский матч между сборными Украины и Парагвая должен был пройти 3 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский".