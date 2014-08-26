"Динамо" и "Карпаты" сыграют в 1/8 финала Кубка Украины

Как и на стадии 1/16 финала организаторы разделили команды на «сеяных» и «не сеяных» при помощи рейтинга клубов, сообщает официальный сайт соревнований.

Таким образом, сеяными при жеребьевке были - «Шахтер», «Днепр», «Металлист», «Динамо», «Черноморец», «Заря», «Ворскла» и «Ильичевец».

Несеяными командами, соответственно - «Карпаты», «Говерла», «Волынь», «Металлург» З, «Олимпик», «Александрия», «Полтава» и «Сталь».

В результате жеребьевки были сформированы такие пары: "Олимпик" (Донецк) – "Металлург" (Запорожье), "Сталь" (Днепродзержинск) – "Черноморец" (Одесса), ФК "Полтава" – "Шахтер" (Донецк), "Говерла" (Ужгород) – "Металлист" (Харьков), "Волынь" (Луцк) – "Днепр" (Днепропетровск), ФК "Александрия" – "Заря" (Луганск), "Ильичевец" (Мариуполь) – "Ворскла" (Полтава), "Карпаты" (Львов) – "Динамо" (Киев).

Согласно новому регламенту турнира, введенному с сезона 2014/15, в 1/8 финала команды сыграют по два матча - на своем и чужом поле. Игры пройдут 27 сентября и 28 октября.