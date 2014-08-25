Украинский теннисист Стаховский проиграл в первом же раунде US Open

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Матч, в котором украинец играл с Андреасом Сеппи из Италии, продлился около двух часов и завершился легкой победой оппонента в трех партиях - 3:6, 1:6, 4:6.

Сеппи выше находится в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и изначально считался фаворитом в этом матче. На него ставили специалисты и аналитики букмекерских контор. На деле же преимущество итальянца оказалось подавляющим.

Таким образом, Стаховский четвертый год подряд не смог пройти дальше первого раунда на US Open. Его лучшим результатом на этом соревновании остается выход в третий круг в 2010-м году.

Также в первом круге основной сетки соревнований состоятся еще четыре матча с участием украинских теннисистов: Илья Марченко - Марко Кьюдинелли (Швейцария), Элина Свитолина - Полона Герцог (Словения), Леся Цуренко - Зарина Диас (Казахстан) и Марина Заневская - Шелби Роджерс (США).

Как сообщал УНИАН, заключительный турнир года из серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат США - в этом году проходит в Нью-Йорке с 25 августа по 7 сентября.