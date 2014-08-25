УЕФА назначил арбитров на матчи Лиги Европы с участием украинских команд

Об этом сообщается в релизе УЕФА.

Турецкий судья Хусейн Гечек назначен главным арбитром на матч между хорватским "Хайдуком" и днепропетровским "Днепром". Гечеку будут помогать лайнсмены Мустафа Эмре и Оркун Актас. Четвертым рефери назначен Мете Калкаван (все — Турция). Делегатом матча будет Александру Дякону из Румынии.

Матч, в котором харьковский "Металлист" в Киеве сыграет с польским "Рухом", доверили французу Тони Шапрону. Ассистенты: Филипп Женне, Алешандре Виала. 4-й арбитр - Алешандре Кастро (все - Франция). Делегат матча - Зоран Цврк (Хорватия).

В свою очередь, на игру луганской "Зари" против голландского "Фейеноорда" назначена бригада арбитров во главе с датчанином Кенном Хансеном. Ассистенты арбитра – Ларс Рикс (Дания), Давид Ванг Андерсен. 4-й арбитр – Якоб Кехлет (все - Дания). Делегат УЕФА – Пьерино Ларди (Швейцария).

Как сообщал УНИАН, ответные матчи Лиги Европы с участием трех украинских команд пройдут 28 августа.