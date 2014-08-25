Кличко отменил бой с Пулевым из-за травмы - Bild

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимир Кличко отменил титульный бой с болгарином Кубратом Пулевым.

Об этом сообщает Bild.

Украинец, по данным немецкого издания, получил травму сухожилия. Травму он получил на тренировке в своем лагере в австрийском Гоинге.

"Теперь бой может состоятся через два месяца, ориентировочно, в конце октября", утверждает немецкое СМИ.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев должен состояться 6 сентября в немецком Гамбурге.