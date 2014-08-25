Сборная Украины по баскетболу провела последнюю тренировку перед отъездом на ЧМ

Завтра наша команда отправится в Бильбао, где завершит подготовку, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Первый матч в истории Украины на чемпионате мира национальная сборная проведет 30 августа.

Подытоживая подготовку главный тренер национальной сборной Украины американский специалист Майк Фрателло отметил: "Мы продемонстрировали заметный прогресс как в защите так и в нападении. Теперь, когда мы уменьшили количество игроков, у нас есть возможность давать этим игрокам больше игрового времени. И имея больше времени на паркете, у них есть возможность сделать качественнее много вещей. Заметно чувствуется разница в игре, если сравнить тот период, когда мы имели 28 человек в составе команды и сейчас, когда осталось 13-14 игроков. Мы стали играть лучше, особенно в защите и также в нападении, что позволило нам сделать несколько хороших бросков в матче против Франции и в следующих матчах".

Что касается последних контрольных матчей, Фрателло отметил: "На турнирах во Франции и Испании мы играли с очень хорошими командами. Сборная Испании - прекрасная команда, Австралия - очень хорошая команда, французы - действующие чемпионы Европы. Мы понимали, что играть против таких топовых команд, команд такого уровня - это важно, чтобы показать, что мы можем соревноваться с ними играть на равных. Когда мы играли первый матч с Австралией, то не были готовы, мы задействовали много игроков, мы были сами не свои и очень плохо себя проявили. В следующей игре с Австралией мы были на равных - 52:52 был счет в конце третьей четверти, но у австралийцев было трое игроков, которые искусно бросали трехочковые в четвертой четверти, что в итоге и решило исход игры. Против Франции мы хорошо играли на протяжении всего матча. Против Испании у нас был очень сложный матч, мы проигрывали всего 4 очка где-то за минуту сорок до конца игры. Но у нас был шанс выиграть".

Относительно окончательного определения состава из 12 игроков, которые выступят на мировом первенстве, тренер отметил: "Мы сделаем еще один отсев, нам нужно будет принять еще одно решение в течение последних дней. 12 игроков, которые поедут на чемпионат мира, будут готовы там играть. Мы едем на первенство планеты, там будут команды со всего мира, которые прошлым летом квалифицировались, чтобы наилучшим образом сыграть этим летом. Поэтому мы должны быть готовы. Надо думать не только о том готова ли наша команда, но и насколько готовы наши соперники. Нужно тяжело работать и в награду одерживать победы".

Как сообщал УНИАН, во время французско-испанского турне сборная Украины победила чемпиона Европы - сборную Франции, вице-чемпиона Азии - Филиппины и чемпиона Америки - мексиканцев.

Чемпионат мира в Испании будет проходить с 30 августа по 14 сентября. Сборная Украины дебютирует на этом турнире, благодаря удачному выступлению на Евробаскете-2013, когда команда заняла 6-е место.