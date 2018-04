US Open: надежды на Свитолину и рекордные амбиции лидеров

US Open, являющийся последним супертурниром года, имеет свои особенности. Впрочем, как и любой из трех других соревнований серии «Большого шлема» - Открытые чемпионаты Франции и Австралии, а также самый известный в мире Уимблдонский турнир. Соревнование в Нью-Йорке дает шанс существенно улучшить место в рейтинге, при хорошем раскладе - обеспечить себе место в итоговом соревновании года Чемпионате мира, который проходит в ноябре, наконец, существенно улучшить свое финансовое положение благодаря призовым, которые в Америке являются одними из самых больших в мире, уступая только Уимблдону.

История в три века

Американский чемпионат имеет богатую на события и длинную историю, начавшуюся в 1881 году. Изначально это были разрозненные соревнования и проводились они только для игроков из США. Впервые турнир был проведен под названием «Национальный чемпионат США среди мужчин» (U.S. National Men’s Singles Championship) в августе 1881 года в городе Ньюпорт. И только в одиночном мужском разряде. Более того, в турнире могли участвовать исключительно клубы-члены Национальной Ассоциации лаун-тенниса США. Первым победителем в одиночном разряде стал Ричард Сирс. В 1900 году был впервые проведен «Национальный чемпионат США среди мужских пар» (U.S. National Men’s Doubles Championship).

Женский одиночный турнир «Национальный чемпионат США среди женщин» (U.S. Women’s National Singles Championship) был впервые проведен в 1887 году в Филадельфии, а еще через два года состоялся дебютный парный турнир «Национальный чемпионат США среди женских пар» (U.S. Women’s National Doubles Championship), а также «Национальный чемпионат США среди смешанных пар» (U.S. Mixed Doubles Championship).

И лишь с началом Открытой эры, когда появились женский и мужской Туры и соревнования были четко структурированы, в 1968 году, все пять соревнований были объединены в один общий турнир под названием «Открытый чемпионат США» (US Open). При этом турнир изначально проводился в районе Нью-Йорка Форест Хиллс. Именно с 1968 года Открытый чемпионат США был впервые открыт для теннисистов-профессионалов, которым не позволялось выступать в турнирах до того момента. И, что крайне существенно, к участию в них были допущены иностранные игроки. В том году в соревнованиях участвовало 96 мужчин и 63 женщины, а призовой фонд составил 100 тыс. долларов США.

Наконец, в 1978 году место проведения турнира было перенесено из Форест Хиллс в комплекс «Флашинг Мидоус», где он проходит каждый год и по нынешний день.

Матчи этого турнира проводятся на кортах с бетонным покрытием, аналогичных тому, что имеются в «Мельбурн парк» в Австралии, где ежегодно проходит первый в сезоне турнир «Большого шлема», в январе. В Париже, где теннисисты соревнуются в конце мая – начале июня, игры проходят на мягких земляных кортах – грунте, а в Уимбдоне (конец июня – начало июля) – на траве. Любопытно, что если на траве профессиональные турниры проходят всего четыре недели в году, а на грунте – три месяца, то большую часть времени сезона соревнования проводятся на кортах с жестким покрытием, что на открытом воздухе, что в помещениях.

Рекордсмены и фавориты

Титул рекордсмена по количеству побед на соревнованиях (учитываются только турниры, проводимые с 1968 года) делят, на данный момент, три игрока – американцы Джимми Коннорс и Пит Сампрас, а также швейцарец Роджер Федерер. Причем, если американцы блистали в 80-90-х годах прошлого столетия (Сампрас пятый титул добыл в 2002-м) и уже давно завершили карьеру, то Федерер до сих пор является действующим теннисистом. Более того, сейчас он является реальным кандидатом на то, чтобы установить абсолютный рекорд по числу титулов в Нью-Йорке.

Его звездный час пришелся на середину «нулевых» - с 2004-го по 2008-й он выиграл пять соревнований подряд. В 2009-м Федерер проиграл в финале аргентинцу Хуану Мартину дель Потро, а затем даже не доходил до решающего матча. Но именно сейчас его шансы на рекорд весьма велики. Он переживает «вторую молодость», занимает третье место в мировом рейтинге и посеян под вторым номером в Нью-Йорке, а его самый принципиальный оппонент - испанец Рафаэль Надаль - действующий победитель чемпионата, завоевавший титул в 2013-м году, нынешний турнир пропускает из-за травмы.

Ключевым соперником Федерера, если не случится сенсаций и ветеран уверенно пройдет весь путь до финала, станет серб Новак Джокович, который возглавляет мировой рейтинг в данный момент. Звезда Джоковича взошла в 2011-м году. Если его победа на Открытом чемпионате Австралии-2008 стала сенсацией, то спустя три года он прочно вошел в элиту мирового тенниса, выиграв три из четырех турниров «Большого шлема» - в Мельбурне, Уимблдоне и Нью-Йорке. В 2012-м он завоевал недостающий ему для полной коллекции чемпионат в Париже, а также второй подряд турнир в Мельбурне. В 2013-м он сделал пкер в Мельбурне (три из четырех побед подряд), а уже в нынешнем, 2014-м году, выиграл в Париже и Уимблдоне.

Безусловно, букмекеры отдают ему явное преимущество в борьбе за титул чемпиона. Но, специалисты подчеркивают, что у игрока могут быть проблемы психологического характера, связанные с US Open. После победы в 2011-м, он дважды доходил до финала этого турнира, но оба раза проигрывал – Энди Маррею и Надалю. И теперь, даже если он дойдет до финала, не факт, что в игре с переживающим вторую молодость Федерером, у него не будет проблем. Прежде всего, с психологией. В этом случае Америка может потерять рекорд своего же собственного чемпионата...

Что касается женских соревнований, то рекордсменом тут является американка Крис Эверт, 6 раз побеждавшая в Нью-Йорке - 1975 – 1978-м, 1980-м, 1982-м. В 2013-м году к ней приблизилась соотечественница - Серена Уильямс, продолжающая блистать на кортах уже полтора десятка лет. Первую победу в Нью-Йорке она одержала в 1999-м году. Затем выигрывала в 2002-м, 2008-м и 2012-2013-м годах. И сейчас, разумеется, является основным фаворитом соревнований, будучи действующим лидером рейтинга и посеянная организаторами под первым номером.

Основной соперницей Уильямс, на пути к повторению рекорда, может стать россиянка Мария Шарапова, выигрывавшая этот турнир ранее лишь однажды, восемь лет назад, в 2006-м. Марию также можно назвать ветераном. Впрочем, хотя она полноправно входит в элиту мирового тенниса, у нее и близко нет таких достижений как у американки. Шарапова лишь по разу выигрывала в Мельбурне, Уимблдоне и Нью-Йорке, и два раза в Париже. Но, последний титул – победу в столице Франции – она одержала в 2014-м. И сейчас является лидером альтернативного рейтинга – «Чемпионской гонки», в котором учитываются результаты только нынешнего сезона. Любопытно, что если в классическом рейтинге Шарапова идет пятой, то в «Чемпионской гонке» ситуация абсолютно зеркальная – Шарапова первая, а Уильямс пятая.

В турнирной сетке Открытого чемпионата США разведены первый и пятый номера посева. А, значит, раньше финала обе потенциально сильнейшие спортсменки на данный момент не встретятся. Другое дело, дойдут ли обе до финала...

Сомневаться в потенциале американки не приходится. Россиянка же отмечает, что в Нью-Йорке ей терять нечего. И любителям тенниса стоит надеяться на очное противостояние лучших из лучших в финале. Все-таки противостояние Уильямс с полькой Агнешкой Радваньской, или румынкой Симоной Халеп, будет далеко не таким увлекательным, как финал Уильямс – Шарапова.

Свитолина и все остальные

Украинские болельщики на нынешнем турнире связывают свои надежды, прежде всего, с выступлением Элины Свитолиной. Спортсменка, добившаяся наибольших своих успехов в юниорском возрасте (победительница Открытого чемпионата Франции-2010 и финалистка Уимблдона-2012) во взрослой карьере пока больших успехов не добивалась. На турнирах серии «Большого шлема» ее лучший результат – выступление в матче третьего круга (1/16 финала, Мельбурн-2014), а в Нью-Йорке она и вовсе дальше второго круга не проходила. Тем не менее, реальные предпосылки для ее успеха сейчас есть.

На турнире в американском Цинциннати, украинка во втором круге обыграла действующую чемпионку Уимблдона-2014 чешку Петру Квитову. Причем сделала это весьма уверенно - со счетом 6:2, 7:6. А уже после этого дошла до четвертьфинала, выиграв у еще одной соперницы, которая явно выше классом – испанки Карлы-Суарес Наварро – 4:6, 6:4, 6:4. И только в четвертьфинальном матче ее одолела сербка Ана Иванович.

На данный момент Свитолина находится на 34-м месте в рейтинге и выиграла в своей карьере 3 турнира серии Женской теннисной ассоциации (WTA). Один из них, в нынешнем году – более чем скромный турнир в Баку с призовым фондом в 250 тыс. долларов. Кстати, эти соревнования Свитолина выиграла уже во второй раз в карьере.

Разумеется, никто не говорит о ее победе в Открытом чемпионате США, но на хорошее выступление рассчитывать стоит. Даже выход в ¼ финала станет для нее уже очень большим успехом. Повезло украинке на этом турнире и с жеребьевкой. В первом круге Свитолина встретится со словенкой Полоной Херцог, которая ниже классом нашей спортсменки (77-е место в рейтинге). Далее в ее турнирной сетке идут Екатерина Макарова из России (17-й номер посева), Доминика Цибулкова из Словакии (12) и канадка Эжени Бушар (7). При огромном желании и определенной доле везения, пройти всех этих соперниц украинке вполне по силам. А уже в четвертьфинале соперницей Свитолиной может стать... Квитова. Сейчас все зависит от психологического состояния украинки и ее собственной веры в победу. Судя по всему, с игровой формой и физическими кондициями у нее все в порядке.

Еще одним украинцем, напрямую прошедшим в основной турнир, стал Сергей Стаховский, находящийся в конце первой сотни рейтинга, на 93-м месте. К сожалению, в случае с ним рассматривать успешное выступление можно только теоретически. К тому же, уже в первом раунде US Open его оппонентом будет итальянец Андреас Сеппи, занимающий 49-е место в рейтинге. Своего наибольшего успеха в Нью-Йорке Стаховский добился в 2010-м году, дойдя до 3-го раунда. С тех пор, три года подряд – 2011-2013 – он выбывает из борьбы уже в первом круге. И шансов прервать неприятную традицию у украинца совсем немного.

Кто бы мог порадовать украинских болельщиков хорошей игрой и результатами, так это Александр Долгополов. Но, украинец испытывает проблемы со здоровьем, и в Нью-Йорк не приедет. Еще 19 июля стало известно, что на соревнованиях в Гамбурге Долгополов получил травму. «К сожалению, вынужден объявить о полученной травме колена на прошлом турнире. Похоже, понадобится операция и я не смогу выступать 4-6 недель... Очень жаль», - написал Долгополов в Instagram.

Незадолго до начала Открытого чемпионата США эта информация подтвердилась. К тому же, кроме соревнования «Большого шлема» он пропустит и уже заранее ставший скандальным матч Кубка Дэвиса Украина – Бельгия. Тот самый, который должен был состояться 12-14 сентября в Киеве, но затем Международная федерация тенниса обязала украинскую федерацию провести его на нейтральной территории. В итоге, матч состоится в столице Эстонии - Таллине.

Еще трое украинцев прошли в основной турнир сквозь сито квалификации – Илья Марченко, Леся Цуренко и Марина Заневская. Впрочем, это как раз тот случай, когда количество не переходит в качество. Судя по статистике последних турниров «Шлема», наши игроки из второй сотни рейтинга явно теряются на фоне своих соперников. И даже выход одного из них хотя бы во второй круг, станет большим успехом для спортсмена.

Кстати, в квалификации US Open участвовали 11 украинцев – трое в мужском турнире и 8 - в женском. По регламенту соревнований, для прохода в основную сетку каждому из них необходимо было выиграть три матча. К сожалению, большая часть украинцев, не преодолела даже первый раунд.

... Призовой фонд открытого чемпионата США по теннису 2014 года составил 38,3 миллионов долларов. Бюджет US Open за три года вырос на 64,6%. А победители турнира в одиночном разряде получат по 3 миллиона. Больший призовой фонд разыгрывается только в Уимблдоне. Помимо денежной составляющей, турнир в США - последняя возможность существенно улучшить свое место в рейтинге, чего не дают даже турниры серии «Мастерс». Лучшим игрокам мира есть за что бороться. А болельщикам – на что посмотреть.

Нас ждут две недели Большого тенниса...

Кирилл Стадниченко