Украинские спортсмены завоевали две медали на Играх в Нанкине

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Красношлык финишировала второй в соревнованиях по прыжкам в воду на трамплине 3 м. В финале удачно выполнив все 4 прыжка, справившись с волнением и продемонстрировав высокое мастерство Красношлык набрала сумму баллов 459.10, пропустив вперед лишь представительницу Китая Шенгпинг Ву. Третьей финишировала спортсменка из Малайзии Жиай Лох.

Масик завоевал бронзу в соревнованиях по греко-римской борьбе. В напряженном поединке за 3 место в весовой категории 42 кг. украинец победил представителя Таджикистана Равзатулоха Исоева со счетом 4:2.

Таким образом, на данный момент в активе украинцев 24 награды - 7 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.