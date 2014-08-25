Боксер Пулев готовится к бою с Владимиром Кличко в высокогорье

Сейчас подготовка Пулева перешла в стадию спаррингов, сообщает boxingnews.com.ua.

Главными спарринг-партнерами болгарина являются турок Эркан Тепер, рост которого составляет 195 см, 203-сантиметровый британец Ричард Тауэрс, и 207-сантиметровый россиянин Евгений Орлов.

Совсем скоро к ним присоединится и польский гигант Мариуш Вах рост которого составляет 202 см. Напомним, Вах является бывшим соперником Кличко и проиграл Владимиру единогласным решением судей почти два года назад в ноябре 2012 года.

Пулев попробует сместить с трона украинского чемпиона 6 сентября в бою, который состоится в немецком Гамбурге.

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