Боксер Пулев готовится к бою с Владимиром Кличко в высокогорье

12:55, 25 августа 2014
Спорт
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Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев проводит подготовку к бою с украинцем Владимиром Кличко на спортивной базе «Белмекен» в Болгарии, которая находится на высоте 2300 метров над уровнем моря.

КУбрат Пулев проводит подготовку к бою с Владимиром Кличко в высокогорном районе Болгарии / klitschko-brothers.com

Сейчас подготовка Пулева перешла в стадию спаррингов, сообщает boxingnews.com.ua

Главными спарринг-партнерами болгарина являются турок Эркан Тепер, рост которого составляет 195 см, 203-сантиметровый британец Ричард Тауэрс, и 207-сантиметровый россиянин Евгений Орлов.

Совсем скоро к ним присоединится и польский гигант Мариуш Вах рост которого составляет 202 см. Напомним, Вах является бывшим соперником Кличко и проиграл Владимиру единогласным решением судей почти два года назад в ноябре 2012 года.

Пулев попробует сместить с трона украинского чемпиона 6 сентября в бою, который состоится в немецком Гамбурге.

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