"Металлист" обыграл команду Первой лиги в Кубке Украины лишь в дополнительное время

В Сумах завершился последний матч 1/16 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Сумы" принимали харьковский "Металлист" и сумели свести вничью основное время игры, проиграв лишь в дополнительное время - 0:1.

Судьба матча решилась на 108-й минуте игры.

Один из лидеров чемпионата Премьер-лиги "Металлист" имел ощутимое преимущество над соперником из низшего дивизона по ходу игры, но реализовать свой перевес так и не сумел. Более того, в концовке второго тайма уже сумчане могли решить судьбу матча в свою пользу.

Впрочем, сенсации удалось избежать. А уже в дополнительное время, на 108-й минуте, Денис Кулаков оказался на ударной позиции и с острого угла нанес мощный удар - мяч от перекладины влетел в сетку. В оставшееся время харьковчане удержали перевес, 1:0.

В другом матче дня в Кременчуге "Кремень" уступил луганской "Заре" со счетом 0:2.

Таким образом, из 14 команд Премьер-лиги в следующий этап соревнований - 1/8 финала - пробились 13 клубов. Свой матч проиграл только донецкий "Металлург". Также на этой стадии соревнований будут выступать 3 команды из низших дивизионов.

Как сообщал УНИАН, матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу проходили 22-24 августа.