Легкоатлет Бондаренко занял второе место на этапе «Бриллиантовой лиги»

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Бондаренко, как и Мутаз Эсса Баршим из Катара, с третьей попытки преодолели планку на высоте 2,38 м., а высота 2,41 м атлетам не покорилась.

Судьба победителя решалась по результатам лучших попыток на предыдущих высотах. Стартовые для себя 2,28 метра Бондаренко преодолел со второй попытки, в то время как Баршим потратил на нее только одну.

Третье место у Дерека Друана из Канады (2,32 м).

Таким образом, перед финалом «Бриллиантовой лиги» в общем зачете лидирует Бондаренко (16 очков). Баршим отстает от него на четыре пункта.

Как сообщал УНИАН, Богдан Бондаренко является действующим чемпионом мира (2013, Москва, Россия) и чемпионом Европы (2014, Цюрих, Швейцария).