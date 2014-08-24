Защитник Тремулинас перешел из киевского "Динамо" в испанскую "Севилью"

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Контракт с футболистом подписан на три года. Сумма сделки не разглашается. Официальное представление Тремулинаса состоится в понедельник на клубном стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Как сообщал УНИАН, Тремулинас стал игроком киевского «Динамо» в июле 2013-го года, перейдя из французского «Бордо». Из-за недостатка игровой практики в январе 2014-го Бенуа ушел в аренду во французский «Сент-Этьен».

Таким образом, в "Динамо" он провел всего полгода. За это время Тремулинас сыграл за киевлян 17 матчей во всех турнирах, в которых отдал 6 голевых передач.