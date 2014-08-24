Легкоатлеты Левченко и Пискунов завоевали два золота на Играх в Нанкине

Левченко выиграла соревнования в прыжках в высоту, а Пискунов - в метании молота, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Левченко завершила соревнования с результатом 1,89 см. Второе место заняла француженка Наваль Меникер, третье - Михаэла Хруба из Чехии.

В свою очередь, Глеб Пискунов в секторе для метания молота показал лучший результат, также установив личный рекорд 82.65 м. В этом секторе серебро на счету Бенса Халажа из Венгрии, бронза - у Ахмеда Юссефа из Египта.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.

По итогам восьми соревновательных дней Юношеских Олимпийских игр в активе украинцев 22 награды - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.