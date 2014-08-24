Биатлонист Тищенко завоевал серебро в гонке преследования на летнем Чемпионате мира
13:57, 24 августа 2014Спорт
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Биатлонист Артем Тищенко финишировал вторым в гонке преследования среди юниоров на чемпионате мира в Тюмени.
Биталонист Тищенко выиграл серебро Чемпионата мира / sportonline.ua
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Тищенко отстала на 50,5 секунд от победителя гонки, совершив лишь 1 промах на огневом рубеже из 20 выстрелов - на второй стрельбе.
Победителем гонки стал представитель Чехии Томаш Вожин, а замкнул тройку призеров Матвей Елисеев из России.
Таким образом. на счету сборной Украины на турнире уже 3 награды - два серебра и бронза.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по летнему биатлону проходит в Тюмени с 21 по 24 августа.
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