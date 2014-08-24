Биатлонист Тищенко завоевал серебро в гонке преследования на летнем Чемпионате мира

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Тищенко отстала на 50,5 секунд от победителя гонки, совершив лишь 1 промах на огневом рубеже из 20 выстрелов - на второй стрельбе.

Победителем гонки стал представитель Чехии Томаш Вожин, а замкнул тройку призеров Матвей Елисеев из России.

Таким образом. на счету сборной Украины на турнире уже 3 награды - два серебра и бронза.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по летнему биатлону проходит в Тюмени с 21 по 24 августа.