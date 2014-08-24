Луческу никогда не жалел о том, что продлил контракт с "Шахтером"

Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции в Киеве по окончании игры Кубка Украины "Оболонь-Бровар" - "Шахтер", сообщает пресс-служба донецкого клуба.

В частности, Луческу заявил: "Возможно, газета, которая это опубликовала, даже и не существует, я не знаю. Турецкая пресса всегда что-то придумывает, исходя из собственных интересов. Во-первых, я ни с кем из них не разговаривал. Я остался здесь, в Шахтере. Причем остался со всей душой! Даже при встрече с президентом у нас не шел разговор о том, остаюсь я или нет. Мы рассуждали больше о том, как организовать наш быт, где мы будем жить, как вообще будет проходить сезон. Поэтому никаких сомнений не было. Я уже неоднократно об этом говорил".

Говоря о возможных мотивах турецкой прессы, Луческу отметил: "Каждый пытается интерпретировать ситуацию по-своему. Многие журналисты хотят сообщить что-то такое, что, по их мнению, обязательно должно иметь место. Наверное, все ждали, что я подпишу контракт с турецким клубом. Хотя я сразу сказал, что желаю остаться в Шахтере и удачно пройти с командой такой непростой год. Кто-то взял и от себя придумал объяснение, чтобы вся пресса среагировала. Думаю, Интернет и все остальные СМИ только и ждали, чтобы подхватить эту информацию и дальше ее растиражировать. Не хотелось бы даже на такие вещи отвечать, ведь еще много разговоров по этому поводу будет".

Как сообщал УНИАН, 19 августа турецкое издание Takvim опубликовало интервью с Мирчей Луческу, в котором тренер горняков назвал продление контракта с "Шахтером" большой ошибкой. Якобы ему было бы гораздо интереснее работать сейчас в турецком "Галатасарае", где было бы больше возможностей самореализоваться.

На протяжении последующий пяти дней Луческу публично не опровергал подлинность интервью, впервые это сделав только сейчас.