Сборная Украины завоевала еще три награды на Играх в Нанкине

На счету украинца два серебра и бронза, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В забеге на 200 м. наша Джойс Коба финишировала второй со временем 23.94, пропустив вперед лишь представительницу Ямайки Натали Вайт.

Велосипедисты Дарья Ткачева, Анжелика Тетерич, Владислав Низицкий и Ринат Удод заняли 3-е место в командной гонке. Результат украинцев - 18 минут ровно. На финише украинцев опередили команды Чехии и Италии.

Наконец, Людмила Лузан завоевала серебро в гребле на каноэ. В финальном заезде в спринте она показала результат 2 минуты 27.122 секунды, уступив только Камиле Бобр из Беларуси. Третье место на счету Виктории Моралес Казарес из Мексики.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.

Наша сборная уже завоевала 20 наград (5-7-8).