"Шахтер" выиграл у команды Второй лиги благодаря пенальти на последней минуте

Как сообщает корреспондент УНИАН, решающим в этой игре стало нарушение правил Артема Фаворова на Александре Гладком.

На протяжении всей игры "Шахтер" имел полное игровое и территориальное преимущество. Тем не менее, ни одна из многочисленных атак горняков не доходила до логичного завершения. Даже когда вратарь киевской команды Назарий Федоривский был бессилен помочь своей команде, игроки "Шахтера" били мимо или выше ворот. Кроме того, фарт сопутствовал "Оболонь-Бровару" и в плане судейства, когда, например, арбитр не назначил пенальти за игру рукой защитника в первом тайме.

Тем не менее, именно пенальти решил судьбу матча уже в самой концовке. Фаворов пытался выбить мяч из под ноги Гладкого, но вместо этого нарушил правила на сопернике и арбитр не сомневаясь назначил 11-метровый удар. Любопытно, что после первого точного удара Луиса Адриано судья заставил горняков перебить пенальти, так как партнеры Адриано по команде раньше времени вбежали в штрафную площадь. Со второй попытки Адриано также забил гол, но уже полностью в пределах правил - 1:0.

В другом матче, проходившем параллельно в Черкассах, ужгородская "Говерла" обыграла "Черкасский Днепр" со счетом 2:1. Любопытно, что "Говерла" проигрывала по ходу матча со счетом 0:1, но сумела избежать сенсации.

Таким образом, в 1/8 финала Кубка Украины уже вышли 11 из 12 команд Премьер-лиги. Свой матч 1/16 финала проиграл только донецкий "Металлург", уступивший ФК "Полтава" из Первой лиги. Также в следующий раунд соревнований вышла ПФК "Александрия" (Первая лига), обыгравшая другого представителя этого дивизиона - ФК "Тернополь".

Еще два матча 1/16 финала Кубка Украины состоятся в воскресенье.