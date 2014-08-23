Украинский дуэт в прыжках в воду выиграл бронзу чемпионата Европы
20:16, 23 августа 2014Спорт
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В Берлине (Германия) завершились финальные соревнования в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина среди женщин в рамках чемпионата Европы, где бронзовую медаль завоевали украинки Елена Федорова и Анна Письменская.
Украинский дуэт выиграл бронзу чемпионата Европы / championat.com
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Украинки за свои пять прыжков получили от судей итоговую сумму баллов 307.20. Они на 21.3 балла отстали от победительниц соревнований.
Чемпионками Европы в этом виде программы стали итальянки Таня Каньотто и Франческа Даллапе, серебро на счету немок Тины Пунцель и Норы Субшински.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Берлине (Германия) с 13 по 24 августа. Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию.
На счету сборной Украины на данный момент уже 11 медалей (1-3-7).
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