Украинский дуэт в прыжках в воду выиграл бронзу чемпионата Европы

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки за свои пять прыжков получили от судей итоговую сумму баллов 307.20. Они на 21.3 балла отстали от победительниц соревнований.

Чемпионками Европы в этом виде программы стали итальянки Таня Каньотто и Франческа Даллапе, серебро на счету немок Тины Пунцель и Норы Субшински.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Берлине (Германия) с 13 по 24 августа. Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию.

На счету сборной Украины на данный момент уже 11 медалей (1-3-7).