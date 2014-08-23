Гимнаст Грико сделал медальный дубль за один день Игр в Нанкине

Грико стал бронзовым призером в упражнениях на кольцах, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

«Бронзовый» результат Владислава - 13.533 балла. Золото в этом виде программы завоевал россиянин Никита Нагорный, серебро - Ма Юэ из Китая.

Ранее сегодня Владислав Грико завоевал «серебро» в упражнении на коне.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.

На данный момент на счету сборной Украины уже 17 наград, 5 из которых золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых.