Гимнаст Грико сделал медальный дубль за один день Игр в Нанкине
19:18, 23 августа 2014Спорт
0
Спортсмен сборной Украины по спортивной гимнастике Владислав Грико сделал медальный дубль, завоевав две награды за один день Юношеских Игр в Нанкине.
Владислав Грико получил две медали за один день / noc-ukr.org
Грико стал бронзовым призером в упражнениях на кольцах, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
«Бронзовый» результат Владислава - 13.533 балла. Золото в этом виде программы завоевал россиянин Никита Нагорный, серебро - Ма Юэ из Китая.
Ранее сегодня Владислав Грико завоевал «серебро» в упражнении на коне.
Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.
На данный момент на счету сборной Украины уже 17 наград, 5 из которых золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter