"Днепр" и "Черноморец" вышли в 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Один из лидеров Премьер-лиги "Днепр" свой первый матч в кубковом турнире сезона 2014/15 провел в Чернигове, где обыграл местную "Десну". Соперник, который является одним из лидеров второго по значимости украинского дивизиона, сумел навязать борьбу "Днепру" и проиграть с достойным минимальным счетом - 0:1. Единственный гол в этом матче на 36-й минуте забил Евгений Чеберячко. Голевую комбинацию начал Матос, который пробил головой во вратаря, а Чеберячко подкараулил отскок и головой же добавил в ворота.

В свою очередь, одесситы были на голову сильнее черновицкой "Буковины" - 4:0. Здесь судьба матча решилась уже в первые полчаса игры. На 5-й минуте Владимир Аржанов открыл счет, на 17-й Анатолий Диденко удвоил преимущество одесситов, а на 28-й Сергей Назаренко довел его до крупного. После этого игра немного успокоилась, но на 49-й минуте Сергей Назаренко сделал дубль, доведя преимущество одесситов до четырех голов.

В других матчах дня, завершившихся к этому моменту, мариупольский "Ильичевец" выиграл у МФК "Николаев" - 1:0, полтавская "Ворскла" разгромила тернопольскую "Ниву" - 5:1, а львовские "Карпаты" были намного сильнее "Чайки" из Киевской области - 4:0.

Единственный матч в котором команда Премьер-лиги проиграла состоялся в Полтаве, где ФК "Полтава" одолела донецкий "Металлург" со счетом 2:1.

Кроме того, в единственном матче пятницы ФК "Тернополь" проиграл ПФК "Александрия" - 1:1 (3:4 по пенальти).

Еще 9 матчей этой стадии соревнований состоятся сегодня вечером и в воскресенье.