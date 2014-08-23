Украинские юноши завоевали еще три медали на Играх в Нанкине

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Легкоатлет Руслан Валитов занял 3-е место в метании диска.«Бронзовый» результат нашего спортсмена - 57.48 метра, стал личным рекордом Валитова. Золото в этом виде программы завоевал Юлонг Ченг из Китая, серебро - немец Клеменс Пруфер.

В свою очередь, гимнаст Владислав Грико завоевал «серебро». Оценка нашего спортсмена за упражнение на коне - 13.933. Чемпионом здесь стал Никита Нагорный (Россия), бронзовым призером - Тимур Кадыров из Узбекистана.

Также второе место завоевала легкоатлетка Алена Белякова в соревнованиях по метанию диска. Наша спортсменка завершила выступление в Нанкине с результатом - 51.64 м. Чемпионкой здесь стала Канг Пинг Сун из Китая, бронзовым призером - Лара Лемпка из Германии.

Напомним, что ранее сегодня украинки завоевали два золота - в соревнованиях по теннису и легкой атлетике.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.

На данный момент на счету сборной Украины 16 наград, 5 из которых золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых.