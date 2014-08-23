Теннисистка Калинина завоевала золото Юношеской Олимпиады в парном разряде

Девушки в финале одолели пару из России со счетом 6:4, 6:4, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В обоих сетах игра проходила в примерно равной борьбе, однако, украино-белорусский дуэт сумел по разу сделать брейк на подаче соперниц в каждой партии.

Таким образом, сборная Украины завоевала уже вторую золотую медаль Игр за день. Ранее сегодня победу в соревнованиях в прыжках в длину праздновала легкоатлетка Елизавета Бабий

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.

На данный момент на счету сборной Украины 13 наград, 5 из которых золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых.