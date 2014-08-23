Украинские теннисисты узнали имена соперников в первом раунде US Open

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Согласно жребию, в мужском турнире Сергей Стаховский будет противостоять Андреасу Сеппи (Италия), а Илья Марченко сыграет с Марко Кьюдинелли (Швейцария)

В женских соревнованиях украинок ждут такие соперницы: Элина Свитолина - Полона Герцог (Словения), Леся Цуренко - Зарина Диас (Казахстан) и Марина Заневская - Шелби Роджерс (США).

Напомним, что ранее состоялись квалификационные соревнования, где из 11 представителей Украины в основной турнир пробились трое - Марченко, Цуренко и Заневская. В свою очередь, Стаховский и Свитолина изначально попали в основную сетку, благодаря высокому индивидуальному рейтингу. Лучший теннисист Украины Александр Долгополов пропускает соревнования из-за травмы.

Как сообщал УНИАН, заключительный турнир года из серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат США - в этом году пройдет в Нью-Йорке с 25 августа по 7 сентября.