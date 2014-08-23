Украинка Бабий выиграла «золото» юношеских Олимпийских игр в прыжках в длину

Бабий выиграла «золото» в соревнованиях легкоатлетов по прыжкам в длину, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

В третьей попытке спортсменка из Запорожья установила личный рекорд (6,26 м.). «Серебро» и «бронза» на счету итальянки Беатрис Фьорезе (6,21 м.) и американки Риси Фостер (6,17 м.) соответственно.

Золотая медаль Бабий стала первой наградой украинских легкоатлетов на II летних юношеских Олимпийских играх.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.

На данный момент на счету сборной Украины 12 наград, 4 из которых золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых.