"Донбасс Арена" пострадала от двух мощных взрывов (фото)

Об этом сообщил гендиректор клуба Сергей Палкин на своей странице в Facebook.

"Сегодня в 6 часов утра одна бомба попала в Донбасс Арену, а другая в энергетический центр рядом со стадионом", - написал Палкин на своей странице в Facebook.

Ранее, 21 августа спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщал о том, что "из тяжелого оружия была обстреляна "Донбасс Арена". Но в Шахтере эту информацию опровергли.

"Донбасс Арена" является вторым по вместимости стадионом Украины после киевского НСК "Олимпийский" (рассчитан на 52 667 зрителей). Стоимость проекта, строительства стадиона и парка вокруг него составила 400 млн. долларов США.

По итогам Евро-2012 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал арену в Донецке лучшим стадионом турнира.