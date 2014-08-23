"Донбасс Арена" пострадала от двух мощных взрывов (фото)
Стадион футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) "Донбасс Арена" пострадал от боевых действий в городе.
Об этом сообщил гендиректор клуба Сергей Палкин на своей странице в Facebook.
"Сегодня в 6 часов утра одна бомба попала в Донбасс Арену, а другая в энергетический центр рядом со стадионом", - написал Палкин на своей странице в Facebook.
Ранее, 21 августа спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщал о том, что "из тяжелого оружия была обстреляна "Донбасс Арена". Но в Шахтере эту информацию опровергли.
"Донбасс Арена" является вторым по вместимости стадионом Украины после киевского НСК "Олимпийский" (рассчитан на 52 667 зрителей). Стоимость проекта, строительства стадиона и парка вокруг него составила 400 млн. долларов США.
По итогам Евро-2012 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал арену в Донецке лучшим стадионом турнира.