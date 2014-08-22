Украинский дуэт завоевал бронзу в прыжках в воду на чемпионате Европы

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы получили от судей за 6 прыжков итоговую оценку 433.98 балла, отстав от победителей соревнований на 30.66 балла.

Чемпионами Европы в этом виде программы стали Илья Захаров и Евгений Кузнецов из России. Серебро у немцев Патрика Хаусдинга и Стефана Фека.

Напомним, что ранее сегодня бронзу в одиночных прыжках с 10-метрового трамплина выиграла украинка Юлия Прокопчук.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Берлине (Германия) с 13 по 24 августа. Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию.

На счету сборной Украины на данный момент уже 9 медалей (1-3-5).