Украинский дуэт завоевал бронзу в прыжках в воду на чемпионате Европы

18:18, 22 августа 2014
Спорт
1

В Берлине (Германия) завершились финальные соревнования по синхронным прыжкам в воду с 3-метрового трамплина среди мужчин в рамках чемпионата Европы, где украинский дуэт Александр Горшковозов - Илья Кваша завоевал бронзовую медаль.

Горшковоов и Кваша завоевали бронзу чемпионата Европы / fina.org

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы получили от судей за 6 прыжков итоговую оценку 433.98 балла, отстав от победителей соревнований на 30.66 балла.

Чемпионами Европы в этом виде программы стали Илья Захаров и Евгений Кузнецов из России. Серебро у немцев Патрика Хаусдинга и Стефана Фека.

Напомним, что ранее сегодня бронзу в одиночных прыжках с 10-метрового трамплина выиграла украинка Юлия Прокопчук.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Берлине (Германия) с 13 по 24 августа. Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию. 

На счету сборной Украины на данный момент уже 9 медалей (1-3-5).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter