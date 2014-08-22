Украинка Прокопчук завоевала бронзу в прыжках в воду на чемпионате Европы

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Прокопчук за пять своих прыжков получила общую сумму баллов 341.35, отстав на 22.35 балла от победительницы соревнований.

Чемпионкой Европы в этом виде программы стала Сара Барроу из Великобритании, второе место на счету итальянки Ноэми Батки.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Берлине (Германия) с 13 по 24 августа. Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию.

На счету сборной Украины на данный момент уже 8 медалей (1-3-4).