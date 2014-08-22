Украинка Прокопчук завоевала бронзу в прыжках в воду на чемпионате Европы
16:21, 22 августа 2014Спорт
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В Берлине (Германия) завершились соревнования по прыжкам в воду с 10-метровой вышки у женщин в рамках чемпионата Европы, где 3-е место заняла украинка Юлия Прокопчук.
Юлия Прокопчук завоевала бронзу на чемпионате Европы / noc-ukr.org
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Прокопчук за пять своих прыжков получила общую сумму баллов 341.35, отстав на 22.35 балла от победительницы соревнований.
Чемпионкой Европы в этом виде программы стала Сара Барроу из Великобритании, второе место на счету итальянки Ноэми Батки.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Берлине (Германия) с 13 по 24 августа. Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию.
На счету сборной Украины на данный момент уже 8 медалей (1-3-4).
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