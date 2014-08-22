Игрок польского "Леха" Теодорчик едет в киевское "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт польского клуба.

Игрок перешел в команду из Познани в начале 2012 года. За "Лех" он провел 29 матчей и забил 9 голов. До этого нападающий провел три года в "Полонии" из Варшавы, где сыграл 30 матчей (10 голов). Также футболист постоянно вызывался в сборные Польши разных возрастов (U-20, U-21 и национальную).

По данным Transfermarkt стоимость игрока на рынке составляет 2 млн. евро.