Игрок польского "Леха" Теодорчик едет в киевское "Динамо"
16:04, 22 августа 2014Спорт
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Игрок польского футбольного клуба "Лех" Лукаш Теодорчик не примет участие в ближайшей игре чемпионата Польши в составе своей команды, так как едет на медобследование в киевское "Динамо", после чего, вероятнее всего, попишет контракт с украинским клубом.
Теодорчик в ближайшее время может перейти в "Динамо" / lechpoznan.pl
Об этом сообщает официальный сайт польского клуба.
Игрок перешел в команду из Познани в начале 2012 года. За "Лех" он провел 29 матчей и забил 9 голов. До этого нападающий провел три года в "Полонии" из Варшавы, где сыграл 30 матчей (10 голов). Также футболист постоянно вызывался в сборные Польши разных возрастов (U-20, U-21 и национальную).
По данным Transfermarkt стоимость игрока на рынке составляет 2 млн. евро.
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