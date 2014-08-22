Обнародован состав сборной Украины по футболу на стартовый матч отбора Евро-2016

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Состав сборной выглядит следующим образом: вратари - Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Денис Бойко («Днепр» Днепропетровск), Дмитрий Безотосный («Черноморец» Одесса); защитники - Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец (все - «Шахтер»), Евгений Хачериди, Евгений Макаренко (оба - «Динамо» Киев), Артем Федецкий («Днепр»); полузащитники - Олег Гусев, Андрей Ярмоленко, Денис Гармаш, Роман Безус (все - «Динамо»), Руслан Ротань, Евгений Шахов (оба - «Днепр»), Николай Морозюк («Металлург» Донецк), Тарас Степаненко («Шахтер»), Эдмар Галовский, Павел Ребенок (оба - «Металлист» Харьков), Дмитрий Хомченовский («Заря» Луганск), Кирилл Ковальчук («Черноморец»), Артем Громов («Ворскла» Полтава), Анатолий Тимощук («Зенит» Санкт-Петербург, Россия); нападающие: Роман Зозуля («Днепр»), Александр Гладкий («Шахтер»), Владимир Гоменюк («Металлист»), Филипп Будковский («Заря»).

Как сообщал УНИАН, товарищеский матч Украина - Парагвай состоится 3 сентября. Стартовая игра нашей сборной в квалификации к Евро-2016, против команды Словакии, состоится 8 сентября.

Обе игры пройдут в Киеве, на НСК "Олимпийский".