Украинка Малявина стала чемпионкой Игр в Нанкине на 200-метровке брасом
14:23, 22 августа 2014Спорт
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Украинка Анастасия Малявина выиграла финальный заплыв Юношеских Олимпийских Игр в китайском Нанкине на дистанции 200 метров брасом.
Анастасия Малявина выиграла золото Игр в Нанкине / noc-ukr.org
Украинка преодолела дистанцию 200 м брасом первой за 2:26.43, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
На втором месте финишировала представительница Кореи Живон Янг, на третьем - венгерка Анна Жанкович.
Напомним, что ранее в финальном заплыве на 100 м брасом с результатом 1:08.16 призер чемпионата мира и Европы среди юниоров Малявина финишировала третьей, обновив свой личный рекорд.
Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.
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