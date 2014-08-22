Украинка Малявина стала чемпионкой Игр в Нанкине на 200-метровке брасом

Украинка преодолела дистанцию 200 м брасом первой за 2:26.43, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

На втором месте финишировала представительница Кореи Живон Янг, на третьем - венгерка Анна Жанкович.

Напомним, что ранее в финальном заплыве на 100 м брасом с результатом 1:08.16 призер чемпионата мира и Европы среди юниоров Малявина финишировала третьей, обновив свой личный рекорд.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.