Менеджер Кличко считает, что реванш с Поветкиным возможен, но пока "все мысли о Пулеве"

Об этом он заявил корреспонденту Sportobx.ru.

- Поветкин провел отличный бой, после которого Владимир отправил Александру поздравительный СМС по поводу столь яркой победы, - сказал Бенте. - Теоретически, реванш Кличко-Поветкин возможен, если Александр вновь займет надлежащую позицию. Нет проблем. Поветкин по-прежнему входит в элиту бокса. В будущем проведение такого боя, кончено, возможно, но сейчас мы полностью сконцентрированы на поединке с Пулевым, на весьма непростой схватке.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко-Пулев состоится 6 сентября в немецком Гамбурге.

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