Украинка Сухорукова завоевала бронзу Юношеской Олимпиады в Нанкине

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

У интернационального дуэта был очень тяжелый матч в 1/8 финала, где им досталась самая сильная пара турнира. Однако, после победы с разницей в одно очко (10:9) борьба в четвертьфинале продолжилась. "Виктория красиво сработалась со своим коллегой. Немного с турнирной сеткой не повезло, ведь нам попадались сильнейшие дуэты. Но медаль есть, поэтому все хорошо", - прокомментировал выступление на соревнованиях старший тренер сборной команды Украины Александр Каминский.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.