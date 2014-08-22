Украинка Сухорукова завоевала бронзу Юношеской Олимпиады в Нанкине

13:44, 22 августа 2014
Спорт
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Украинка Виктория Сухорукова в паре с представителем Китайского Тайбэя Шао-Чуан Лю стали бронзовыми призерами в турнире смешанных команд по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на Юношеских Олимпийских играх в Нанкине (Китай).

Вікторія Сухорукова (ліворчу) завоювала бронзу / noc-ukr.org

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

У интернационального дуэта был очень тяжелый матч в 1/8 финала, где им досталась самая сильная пара турнира. Однако, после победы с разницей в одно очко (10:9) борьба в четвертьфинале продолжилась. "Виктория красиво сработалась со своим коллегой. Немного с турнирной сеткой не повезло, ведь нам попадались сильнейшие дуэты. Но медаль есть, поэтому все хорошо", - прокомментировал выступление на соревнованиях старший тренер сборной команды Украины Александр Каминский.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.

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