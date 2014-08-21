"Заря" сыграла вничью с "Фейеноордом" в Лиге Европы

В Киеве завершился первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором луганская "Заря" сыграла вничью с голландским "Фейеноордом" из Роттердама - 1:1.

Судьба матча решилась в середине первого тайма.

Команды достаточно активно начали игру и уже на 26-й минуте луганчане открыли счет. Дмитрий Хомченовский покатил мяч со штрафного и Максим Белый хлестко и точно пробил в левый от себя угол, 1:0. Впрочем, уже спустя 12 минут, на 38-й, гости сравняли результат. Люк Уилкшир прострелил с правого фланга и Митчелл те Вреде нанес точный удар - 1:1.

Во втором тайме голландцы имели преимущество, но реализовать хотя бы один из своих моментов команда так и не смогла.

Ответный матч в этой паре состоится 28 августа в Роттердаме.