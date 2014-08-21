"Металлист" сыграл вничью с "Рухом" в матче Лиги Европы

Это был первый матч раунда плей-офф квалификации второго по значимости еврокубка.

Игра в Хожуве проходила в приблизительно равной борьбе. У харьковчан наиболее реальные моменты имели Владимир Гоменюк и Хавьер Рибейро, а у поляков - Марцин Кусь. Тем не менее, ни один из моментов не был реализован.

Ответный матч в этой паре состоится в Харькове в следующий четверг, 28 августа.