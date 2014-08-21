"Металлист" сыграл вничью с "Рухом" в матче Лиги Европы
21:10, 21 августа 2014Спорт
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В польском Хожуве завершился матч Лиги Европы УЕФА, в котором "Рух" принимал харьковский "Металлист" и сыграл вничью - 0:0.
metalist.ua
Это был первый матч раунда плей-офф квалификации второго по значимости еврокубка.
Игра в Хожуве проходила в приблизительно равной борьбе. У харьковчан наиболее реальные моменты имели Владимир Гоменюк и Хавьер Рибейро, а у поляков - Марцин Кусь. Тем не менее, ни один из моментов не был реализован.
Ответный матч в этой паре состоится в Харькове в следующий четверг, 28 августа.
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