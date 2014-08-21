Украинец Кваша завоевал бронзовую медаль в прыжках в воду на чемпионате Европы

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Кваша получил за шесть прыжков общую сумму баллов 477,20.

Чемпионом Европы в этом виде программы стал немец Патрик Хаусдинг, который крайне неудачно начинал соревнования и в одной из промежуточных таблиц был на 12-м месте. Тем не менее, в итоговом протоколе он оказался первым - 487,85. Вторым финишировал россиянин Илья Захаров - 483,20.

Еше один украинец Олег Колодий занял итоговое седьмое место 435,30.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Берлине (Германия) с 13 по 24 августа. Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию.

На счету сборной Украины на данный момент уже 7 медалей (1-3-3).