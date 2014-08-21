Сборная Украины завоевала вторую медаль на летнем чемпионате мира по биатлону

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы усилиями Ирины Вавринец, Валентины Семеренко, Артема Примы и Сергея Семенова завершили гонку с результатом 1 час 15 минут 1,9 секунды. Чемпионами мира в этой дисциплине стали биатлонисты Чехии, бронза на счету команды Словении.

Как сообщал УНИАН, ранее украинцы выиграли бронзу в смешанной эстафете среди юниоров.

Летний чемпионат мира по биатлону проходит в Тюмени с 21 по 24 августа.