Украинец Вороновский завоевал серебро Юношеских игр в Нанкине
17:09, 21 августа 2014Спорт
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Представитель тхэквондо Денис Вороновский завоевал серебряную медаль в весовой категории +73 кг. на Играх в Нанкине.
Денис Вороновский принес сборной Украины девятую награду Игр в Нанкине / noc-ukr.org
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
На пути к финалу Денис уверенно одолел четырех соперников. Однако, в финальной встрече в напряженной борьбе наш спортсмен уступил французу Иону Миангу.
Таким образом, в активе юных олимпийцев Украины уже есть 9 наград - 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые. Сегодняшний день оказался для наших юных олимпийцев крайне продуктивным и богатым на достижения. Украинцы завоевали сразу 5 медалей.
Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.
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