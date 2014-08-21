Украинец Вороновский завоевал серебро Юношеских игр в Нанкине

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

На пути к финалу Денис уверенно одолел четырех соперников. Однако, в финальной встрече в напряженной борьбе наш спортсмен уступил французу Иону Миангу.

Таким образом, в активе юных олимпийцев Украины уже есть 9 наград - 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые. Сегодняшний день оказался для наших юных олимпийцев крайне продуктивным и богатым на достижения. Украинцы завоевали сразу 5 медалей.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.