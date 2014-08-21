Украинские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете чемпионата мира
16:54, 21 августа 2014Спорт
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В смешанной эстафете среди юниоров на первенстве мира по летнему биатлону сборная Украины завоевала бронзовую награду.
В первой гонке чемпионата мира сборная Украины завоевала бронзу / biathlonrus.com
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Украинцы выступали в этой гонке таким составом: Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Максим Ивко, Артем Тищенко.
Победу одержала команда Чехии, за которую выступили Джессика Жислова, Кристина Черна, Адам Вацлавик и Томаш Вожик. Серебро на счету сборной России - Екатерина Муралеева, Кристина Ильченко, Владислав Томилов и Иван Печенкин.
Как сообщал УНИАН, летний чемпионат мира по биатлону проходит в Тюмени с 21 по 24 августа.
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