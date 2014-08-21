Украинские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете чемпионата мира

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы выступали в этой гонке таким составом: Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Максим Ивко, Артем Тищенко.

Победу одержала команда Чехии, за которую выступили Джессика Жислова, Кристина Черна, Адам Вацлавик и Томаш Вожик. Серебро на счету сборной России - Екатерина Муралеева, Кристина Ильченко, Владислав Томилов и Иван Печенкин.

Как сообщал УНИАН, летний чемпионат мира по биатлону проходит в Тюмени с 21 по 24 августа.