Тренер "Фейенорда": странно играть против команды, город которой постоянно бомбят

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Заря".

В частности, тренер заявил: "Лично я не боялся лететь в Украину, да и футболистов вряд ли можно чем-то испугать. Мы приехали в Киев, чтобы играть в футбол. Мы - профессионалы, а политикой пусть занимаются другие люди. Хотя, честно говоря, немного странно играть против команды, город которой постоянно бомбят".

Говоря о предстоящем сопернике Рюттен заметил: "Мне удалось просмотреть несколько матчей с участием этой команды. Можно сделать вывод, что луганчане сильны коллективной игрой и им достаточно сложно забить. «Заря» хорошо держит мяч и грамотно переключается из обороны в атаку".

Говоря о причинах отмены предматчевой тренировки в Киеве тренер отметил: "Не ищите здесь иного смысла - мы вылетали позже, чем планировалось поэтому решили провести занятие на своей учебно-тренировочной базе. Кроме того, в Киеве «Фейеноорд» играл два года тому назад, мы прекрасно знаем, что газон стадиона будет в отличном состоянии".

Как сообщал УНИАН, 21 августа в Киеве состоится матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором луганская "Заря" будет принимать "Фейеноорд". Ответный матч пройдет в Роттердаме ровно через неделю - 28 августа.